Майк Тайсон: Я не смог бы победить Али в реальном бою Бывший чемпион мира Майк Тайсон признался, что проиграл бы Мохаммеду Али в реальном поединке.

- Скорее всего, я бы выиграл в фэнтези-поединкее, но не выиграл настоящий бой. Али - величайший боксер из когда-либо существовавших, - цитирует Тайсона The Mirror.

Ранее Тайсон рассказал о том, какую цель должен преследовать каждый боксер.

Напомним, что Тайсон был чемпионом мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990).