Майк Тайсон: Я не смог бы победить Али в реальном бою

- Скорее всего, я бы выиграл в фэнтези-поединкее, но не выиграл настоящий бой. Али - величайший боксер из когда-либо существовавших, - цитирует Тайсона The Mirror.
Ранее Тайсон рассказал о том, какую цель должен преследовать каждый боксер.
Напомним, что Тайсон был чемпионом мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990).
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