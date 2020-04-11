Мурат Гассиев: Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате боя

- Настраивался на май, и тут из-за этой пандемии отменялись или переносились все соревнования. Злой рок какой-то. Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате и уже будет бой, - приводит слова Гассиева ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.
Напомним, что Гассиев должен был дебютировать в другом весе 1 марта в США в поединке против американца Джерри Форреста, но бой был отменен.
Россиянин является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе. На профессиональном ринге он одержал 26 побед (19 – нокаутом) при одном поражении.
Свой последний на данный момент поединок Гассиев провел в июле 2018 года, когда он решением судей проиграл украинцу Александру Усику.
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