Мурат Гассиев: Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате боя Дата следующего боя российского боксера Мурата Гассиева станет известна после окончания пандемии.

- Настраивался на май, и тут из-за этой пандемии отменялись или переносились все соревнования. Злой рок какой-то. Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате и уже будет бой, - приводит слова Гассиева ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

Напомним, что Гассиев должен был дебютировать в другом весе 1 марта в США в поединке против американца Джерри Форреста, но бой был отменен.

Россиянин является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе. На профессиональном ринге он одержал 26 побед (19 – нокаутом) при одном поражении.

Свой последний на данный момент поединок Гассиев провел в июле 2018 года, когда он решением судей проиграл украинцу Александру Усику.