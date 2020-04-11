Бивол хотел бы сразиться с Бетербиевым Оба российских боксера не знают поражений на профессиональном уровне.

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, что хотел бы провести поединок против чемпиона мира по версиям WBC и IBF Артура Бетербиева.

«Это был бы отличный бой, – цитирует Бивола DAZN на своей странице в инстаграме. – Такой поединок будет по-настоящему сложным как для меня, так и для него. Мы знаем друг друга, и могу сказать, что Артур – один из самых опасных боксеров в мире. Он очень мощный, и у него два чемпионских пояса, так что это того стоит».

35-летний Бетербиев выиграл все 15 поединков на профессиональном уровне, а на счету 29-летнего Бивола 17 побед в 17 боях.