Майдана показал сувенир из выбитого зуба Мейвезера (фото) Аргентинец и американец провели два поединка в 2014 году.

Бывший чемпион мира в первой полусредней весовой категории по версии WBA Маркос Майдана утверждает, что ему удалось выбить зуб Флойда Мейвезера в 2014 году. Из зуба непобежденного американского чемпиона аргентинский боксер сделал сувенир. В доказательство своих слов Майдана опубликовал соответствующее фото на своей странице в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cuanto me dará el ratón Pérez ?@floydmayweather Публикация от Marcos «chino» Maidana (@chinomaidana.1) 10 Апр 2020 в 12:14 PDT



Мейвезер утверждения Майданы опровергает.

«Майдана попал в меня в третьем раунде вместе с сигналом гонга, – заявил американец в интервью Boxing Scene. – Это был действительно хороший удар. До этого ему не удавалось меня потрясти, но в тот раз случилось жесткое попадание. Но зуба он у меня не выбил. Он крепкий парень, с отличным ударом, но зуба у меня не выбивал».

Мейвезер выиграл все 50 своих поединков в профессиональном боксе. В 2014 году он дважды победил Майдану единогласным решением судей.