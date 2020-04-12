Бронзовый призер Олимпиады 2016 года Дунайцев завершил карьеру в 27 лет и стал депутатом - Советский спорт
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12 апреля 2020 21:50БоксШарафудинов Виктор

Бронзовый призер Олимпиады 2016 года Дунайцев завершил карьеру в 27 лет и стал депутатом

В Рио-де-Жанейро Виталий завоевал бронзовую медаль в турнире весовой категории до 64 кг.

Российский боксер Виталий Дунайцев сообщил о том, что завершил спортивную карьеру и занялся политикой.

«Закончил выступления, – рассказал Дунайцев в интервью ТАСС. – Являюсь руководителем Федерации бокса Белгородской области, депутатом совета депутатов, руковожу региональным отделением «Молодой гвардии «Единой России». Есть еще несколько направлений. Возвращаться в спорт пока не собираюсь».

Дунайцев – бронзовый призер Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. В категории до 64 кг Виталий завоевал золотые медали на чемпионатах мира и Европы в 2015-м.

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