Бронзовый призер Олимпиады 2016 года Дунайцев завершил карьеру в 27 лет и стал депутатом В Рио-де-Жанейро Виталий завоевал бронзовую медаль в турнире весовой категории до 64 кг.

Российский боксер Виталий Дунайцев сообщил о том, что завершил спортивную карьеру и занялся политикой.

«Закончил выступления, – рассказал Дунайцев в интервью ТАСС. – Являюсь руководителем Федерации бокса Белгородской области, депутатом совета депутатов, руковожу региональным отделением «Молодой гвардии «Единой России». Есть еще несколько направлений. Возвращаться в спорт пока не собираюсь».

Дунайцев – бронзовый призер Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. В категории до 64 кг Виталий завоевал золотые медали на чемпионатах мира и Европы в 2015-м.