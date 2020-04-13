Александр Беспутин: Пока главный бой с допингом, надо победить, тогда подтвердят, что я – чемпион Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин заявил, что о реванше с соотечественником Раджабом Бутаевым не может быть и речи.

- Угас – официальный претендент. Начнем с того, как Раджаб попал в рейтинг и получил бой. Он был на 14-й позиции и без боев поднялся на 6-ю. Я был первым номером рейтинга год. Поскольку регулярным титулом владел Мэнни Пакьяо, понятно, что ему не очень интересен был этот бой.

Я год был претендентом, а Бутаев без единого боя поднялся на восемь позиций и получил бой, потому что отказались другие претенденты. Дэнни и Майки Гарсии, Джесси Варгас и Эгис Каваляускас, который получил бой с Теренсом Кроуфордом. Очередь дошла до Раджаба. Есть взять Boxrec, на момент боя я стоял 15-м, он – 88-м.

О каком реванше может идти речь? Бой не был спорным. 8-4 по раундам все четыре судьи. Нейтральная территория, нейтральный промоутер, нейтральные судьи. Вопросы могут быть только у предвзятого человека.

Есть ли даты по следующему поединку? Пока главный бой с допингом. Надо победить его, и тогда подтвердят, что я – чемпион. После этого будет понятно. И еще мировая проблема, которая хотелось бы, чтобы разрешилась, - рассказал Беспутин во время прямого эфира инстаграма RCC Boxing.

Напомним, что 1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

По информации СМИ, в допинг-пробе спортсмена, взятой после этого боя, был обнаружен препарат Лигандрол, помогающий увеличивать мышечную массу.

Всего 28-летний Беспутин провел на профессиональном ринге 14 поединков, одержав 14 побед (из них 9 нокаутом).