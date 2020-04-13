Александр Беспутин: Точно знаю, что ничего не принимал, могу сказать про это уверенно Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте.

– 17 марта должны были вскрыть пробу «Б». Этого не произошло. Какова ситуация сейчас?

– Это долгая история, – сказал Беспутин во время прямого эфира инстаграма RCC Boxing. – Сначала вскрыть пробу должны были 3 марта. Многие путают, это не VADA (добровольное антидопинговое агентство), это у комиссии Монако что-то не так. У VADA все четко, они на моей стороне.

Мой адвокат много писал в лабораторию в Париже. Нам ответили спустя полтора месяца, что могут сделать расшифровку пробы «А», но этого платная услуга. Не проблема. Расшифровка сделана. Моя кровь чистая. Что-то нашли в моче.

Для тех, кто не знает, что такое лигандрол - препарат, который используют бодибилдеры, чтобы наращивать мышечную массу. Это нужно бодибилдерам, а не боксерам, которым нужно сбросить вес. Я плохо разбираюсь в данном вопросе, поэтому не могу сказать, какое содержание было у меня, но я точно знаю, что ничего не принимал. Про это я могу сказать уверенно.

Почему не вскрыли пробу «Б» 3 марта? Вылетел мой друг, потому что вскрытие должно проходить в присутствии кого-то из моей команды. За сутки нам сообщили, что вскрытия не будет. Что-то случилось с аппаратом. Перенесли на 17 число. Подписали все соответствующие бумаги, а 16 марта нам сообщили, что вскрытия не будет по попятным причинам. Границы закрыты.

Причем эта лаборатория с 2017 года не имела лицензии. Причина – она забраковала пробы 200 спортсменов из-за сломанного аппарата. И если не ошибаюсь, забраковали их лигандролом, - рассказал Беспутин.

Напомним, что 1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

По информации СМИ, в допинг-пробе спортсмена, взятой после этого боя, был обнаружен препарат Лигандрол, помогающий увеличивать мышечную массу.

Всего 28-летний Беспутин провел на профессиональном ринге 14 поединков, одержав 14 побед (из них 9 нокаутом).