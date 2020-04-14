Артур Бетербиев: Думаю, что у Гассиева будет реванш с Усиком Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал какого российского боксера всех времен вы считаете лучшим.

- Когда я еще был в любителях, я спросил у нашего тренера, олимпийского чемпиона Александра Лебзяка, что круче: победитель Олимпиады или чемпион мира среди профессионалов? Он ответил, что, скорее всего, олимпийский чемпион. Вы знаете, что у нас много победителей Олимпиад, много и чемпионов-профессионалов. Наверное, я все-таки выделю Костю Цзю. Это индивидум в хорошем смысле слова. На ринге показывал интересные вещи, достаточно умно вел бой.

Из боксеров «новой волны», думаю, что обязательно покажет себя Гассиев. Мурат еще молодой. Думаю, что у них будет реванш с Усиком, - рассказал Бетербиев.