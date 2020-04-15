Деонтей Уайлдер: Фьюри не будет для меня чемпионом, пока мы не проведем третий бой

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что не признает британца Тайсона Фьюри чемпионом до тех пор, пока они не проведут третий поединок.
«Для меня Фьюри не чемпион, пока мы не проведем третий бой, – заявил Уайлдер в подкасте Premier Boxing Champions. – Я занимаюсь этим спортом очень давно. Люди знают, каков я на самом деле. Люди, которые разбираются в боксе, знают, что это в ту ночь это не был Деонтей Уайлдер. Я был как зомби. До сих пор думаю об этом, и не могу поверить в случившееся. Пытаюсь разобраться, как все произошло.
Я тот, кем являюсь – Деонтей «Бронзовый бомбардировщик» Уайлдер. Почему бы мне не хотеть третьего боя? Он знает, что это был не я. Я это знаю. Это не был реальный Деонтей Уайлдер, что-то пошло не так».
22 февраля Фьюри победил Уайлдера в Лас-Вегасе техническим нокаутом в седьмом раунде. Ранее 34-летний американец не знал поражений, одержав 42 победы при одной ничьей. В активе Фьюри 31-летнего Фьюри 30 побед в профессиональной карьере при одной ничьей.
Первый поединок боксеры провели 1 декабря 2018 года в Лос-Анжелесе. По итогам 12 раундов судьи раздельным решением зафиксировали ничью.
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