Басте и Тимати предложили сразиться по правилам бокса Федерация бокса России предложила двум известным исполнителям выявить сильнейшего в ринге.

Руководители федерации подтвердили свою инициативу ТАСС. Тимуру Юнусову (Тимати) и Василию Вакуленко (Баста) сделано официальное предложение побоксировать. Все организационные расходы готова взять на себя федерация.

Отметим, что оба потенциальных соперника в ринге активно вовлечены в спорт. Баста вкладывает средства в возрождение СКА из Ростова-на-Дону. Тимати три года назад тоже попытался создать футбольный клуб, который был назван «Черная звезда». Однако прошлой осенью проект закрылся.