Басте и Тимати предложили сразиться по правилам бокса - Советский спорт
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20 апреля 2020 10:51БоксСергеев Иван

Басте и Тимати предложили сразиться по правилам бокса

Федерация бокса России предложила двум известным исполнителям выявить сильнейшего в ринге.

Руководители федерации подтвердили свою инициативу ТАСС. Тимуру Юнусову (Тимати) и Василию Вакуленко (Баста) сделано официальное предложение побоксировать. Все организационные расходы готова взять на себя федерация.

Отметим, что оба потенциальных соперника в ринге активно вовлечены в спорт. Баста вкладывает средства в возрождение СКА из Ростова-на-Дону. Тимати три года назад тоже попытался создать футбольный клуб, который был назван «Черная звезда». Однако прошлой осенью проект закрылся.

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