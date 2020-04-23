Дмитрий Бивол: Бой с Бетербиевым вполне реален - Советский спорт
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23 апреля 2020 20:42БоксГичунцев Артур

Дмитрий Бивол: Бой с Бетербиевым вполне реален

Ранее уроженец Дагестана заявил, что готов принять поединок.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о возможном поединке против россиянина Артура Бетербиева.

«Бой с Бетербиевым вполне реален. Еще год назад не могли представить, что Канело будет драться с Сергеем Ковалевым, а они в итоге провели поединок.

Когда люди находятся в одном весе, все реально. И если я выхожу в ринг или говорю о готовности встретиться с кем-то, то я верю в свои силы. Значит, я могу выиграть у этого соперника. Я хотел бы боксировать с теми, у кого есть пояс в моей весовой категории и дивизионе ниже», – сказал Бивол в эфире своего Instagtram-аккаунта.

Добавим, что Бетербиев – чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC.

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