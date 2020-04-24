У Поветкина родился сын Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Россиянин Александр Поветкин стал отцом. В четверг, 23 апреля его жена Евгения Поветкина родила мальчика.

«Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, имя младенца пока держится в тайне. Поздравляем Александра и Евгению с рождением долгожданного сына, желаем здоровья маме и новорожденному», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, за всю карьеру 40-летний Поветкин провел 38 боев, одержал 35 побед и потерпел два поражения. Еще один поединок он завершил вничью.