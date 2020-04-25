Майк Тайсон: Пытаюсь набрать форму, чтобы провести три или четыре выставочных боя - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2020 09:14Бокс

Майк Тайсон: Пытаюсь набрать форму, чтобы провести три или четыре выставочных боя

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон намерен вернуться на ринг.

- Я бился на лапах всю последнюю неделю. Это было тяжело, мое тело действительно измучено и очень болит от ударов. Я тренируюсь, пытаясь набрать форму и выйти на ринг. Хочу прийти в форму, чтобы иметь возможность провести три или четыре выставочных боя для нескольких благотворительных организаций. Некоторые из них зарабатывают средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью, - приводит слова Тайсона The Sun.

Ранее легендарный боксер признался, что уступил бы Мохаммеду Али в реальном поединке.

Добавим, что Тайсон был чемпионом мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990). Кроме этого Тайсон был включен в Международный зал славы бокса (2011) и во Всемирный зал боксерской славы (2010). Последний поединок Тайсон провел 11 июня 2005 года, тогда проиграл ирландцу Кевину Макбрайду.

«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
От 3:10 до чуда на льду – история простого американского парня из многодетной семьи Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 голкиперов НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги. 21.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки Джокович пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в провинции Бергамо Сафин о мировом правительстве: Ротшильды и Рокфеллеры – раскрученные имена, но за ними есть кто-то
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Гинер все продал, Соловьева зовут на «Динамо», Овечкин сыграл против Гретцки В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 23.04.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рейтинг наездов. Сверху по кумполу, тюрьма для Кикнадзе, теневая сделка «Спартака» Не успел закончиться пятый тур рейтинга, как «наездники» снова на поле. Игра пошла в интервале два раза в неделю, как у настоящих английских профи. 24.04.2020 23:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Новости
09:14 Бокс Майк Тайсон: Пытаюсь набрать форму, чтобы провести три или четыре выставочных боя
09:00 Футбол Сергей Силкин: Однозначно, надо доигрывать сезон полноценно
08:43 Футбол Элвер Рахимич: Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат
08:27 Футбол «Интер» и «Манчестер Юнайтед» не хотят оставлять Санчеса
08:10 Хоккей Джон Купер: Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон
07:02 ММА Глава UFC назвал вероятные сроки следующего боя Хабиба
06:54 Футбол Александр Кокорин: Моя мечта – «Рома»
23:59 ММА Пол Малиньяджи: Уайт знает, насколько глупы фанаты UFC
23:49 Футбол Максим Беляев: Беру у жены уроки итальянского, изучаю историю России
23:31 ММА Мэр Джексонвилля: Гордимся тем, что будем проводить турниры UFC
23:11 Футбол «Утрехт» считает необоснованным попадание «Фейеноорда» и «Виллем II» в Лигу Европы
22:44 ММА UFC официально объявил о проведении турнира 9 мая
22:29 Футбол Андрей Аршавин: Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, надо продавать
22:06 Футбол Тренер «Камбюра» – о завершении чемпионата: Это величайший позор голландского спорта
22:03 Футбол «Неман» крупно обыграл «Энергетик-БГУ» в чемпионате Белоруссии
22:00 Футбол Вернер готов подписать контракт с «Ливерпулем»
21:49 Футбол «Рома» предложила Мертенсу трехлетний контракт
21:29 Футбол Златан Ибрагимович: Хочу играть как можно дольше, но никогда не знаешь, что произойдет в будущем
В Хабаровском крае за сутки подтвердили коронавирус у 41 человека
В Оренбуржье снижается число заражений коронавирусом: данные на 24 апреля
Еще 21 волгоградец заразился коронавирусом
Неделя Ставрополья: чехарда мэров, охота на горожан и перегибы вице-премьера
Чтобы рассчитаться по зарплате, тюменский бизнес берет льготные кредиты
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика