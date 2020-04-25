Майк Тайсон: Пытаюсь набрать форму, чтобы провести три или четыре выставочных боя Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон намерен вернуться на ринг.

- Я бился на лапах всю последнюю неделю. Это было тяжело, мое тело действительно измучено и очень болит от ударов. Я тренируюсь, пытаясь набрать форму и выйти на ринг. Хочу прийти в форму, чтобы иметь возможность провести три или четыре выставочных боя для нескольких благотворительных организаций. Некоторые из них зарабатывают средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью, - приводит слова Тайсона The Sun.

Ранее легендарный боксер признался, что уступил бы Мохаммеду Али в реальном поединке.

Добавим, что Тайсон был чемпионом мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990). Кроме этого Тайсон был включен в Международный зал славы бокса (2011) и во Всемирный зал боксерской славы (2010). Последний поединок Тайсон провел 11 июня 2005 года, тогда проиграл ирландцу Кевину Макбрайду.