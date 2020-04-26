Рахим Чахкиев: Если Усик сейчас встретится с Фьюри, то выиграет Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев считает, что украинец Александр Усик выйдет победителем в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Говоря о тех, кто сейчас бьется в профессиональном боксе, если говорить о супертяжелом весе, то я считаю, что потенциал сильный есть у Джошуа, поставлю его на первое место. Ну и поставлю на Усика, но ему в этом весе еще надо обжиться. Хотя, если он сейчас встретится с Фьюри, то, на мой взгляд, он выиграет», - цитирует Чахкиева сайт Федерации бокса России.

Ранее российский боксер Мурат Гассиев выразил желание провести реванш с украинцем, которому уступил в 2018 году по решению судей.