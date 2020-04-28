После смерти отца и тренера братья Байсангуровы возобновят восхождение на боксерский Олимп - Советский спорт
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28 апреля 2020 17:00Бокс

После смерти отца и тренера братья Байсангуровы возобновят восхождение на боксерский Олимп

Перспективные российские боксеры династии Байсангуровых в ближайшее время возобновят восхождение на боксерский Олимп. 8 апреля братья Хасан (18-1, 8 нокаутов) и Хусейн (16-1, 14 нокаутов) Байсангуровы потеряли главного наставника в жизни и в ринге, отца и тренера Увайса Байсангурова. 

«Пока не могу осознать и смириться с этим. Я потерял отца, наставника, тренера, учителя. Все в одном лице. Надо будет жить дальше», - рассказал Хасан Байсангуров. - У нас в Чечне есть свой мини-зал, построенный еще отцом, где с братом периодически поддерживаем форму. Полноценно начнем готовиться как вернемся в Киев, когда закончится вся эта паника с пандемией».

«Да, это для нас большая потеря. К сожалению, такова жизнь. Все по воле Бога. Все мы смертные», - отмечает старший брат Хусейн Байсангуров. - «Как только ситуация с короновирусом успокоится, все мы тоже будем готовы начать тренироваться. А так поддерживаем себя в форме».

Хасан благодарен отцу за его подход и за то, что он привил такое понятие как «трудолюбие»: «Методика тренировок заключалась в кропотливом труде: пахать, пахать и еще раз пахать. Одно и то же нужно было повторить тысячу раз пока не доведешь это до совершенства. Папа всегда говорил, что у нас нет таких одаренных, как за океаном. Все, чем мы можем выигрывать бои и стать чемпионами мира - это жесткий стиль ведения боя и агрессия. Он всегда делал ставку на выносливость, на количество ударов. Бокс - это быстрые шахматы. Отец учил нас бить так, чтобы потом не получить в ответ. Он говорил ударь лучше один раз вместо четырех, но не пропусти ни одного удара».

«Папа большое внимание обращал на режим, на порядок и на трудолюбие. Считал, что всегда количество переходит в качество. Не было ни единого варианта того, что мы устали, или проспали и можем пропустить тренировку. Ведь мы не хотели, чтобы за это он нас ругал. Мы успевали учиться и тренироваться. Отец все для нас делал. Спасибо ему за это», - добавил Хусейн.

Атлетическая подготовка и персональный подход - отличительная особенность спортивной династии. Увайс уделял особое внимание элементам легкой атлетики,

а технику бокса готовил для каждого индивидуально: старался довести лучшие стороны до совершенства, придумывал персональные фишки, убирал ошибки. Свою первую тренировку Хасан и Хусейн уже не помнят, однако, боксеры признались, что почти весь гонорар от боев отдавали отцу, так как он лучше знал куда его направить.

В стартовавший Священный месяц Рамадан братья Байсангуровы знают как правильно поддерживать форму, и как питаться, чтобы контролировать вес:

«Это не составляет особого труда, наоборот пост идет в пользу, а тело очищается. Токсины и все ненужное уходит. Плюс во время всего этого ты легко можешь поддерживать свою форму. Мы постимся, уделяем более времени духовному развитию. Больше проводим времени в молитвах. Один раз в день тренируемся».

В период самоизоляции у братьев появилась потребность развивать новые способности. Хасана увлекла страсть к шахматам: «На самоизоляции английский пытаюсь подтянуть. Религиозные уроки слушаю, чтобы больше знать об этом. В шахматы хочу очень серьезно научиться играть. Хусейн в свою очередь реализовал давнюю мечту, освоив стрельбу из лука: «Через Интернет купил лук, оборудование, стрелы. Дома в огороде поставил мишени и учусь стрелять по ним. Так уже нормально пристрелялся. Мне нравится, давно хотел и как раз есть время, чтобы это попробовать. Еще сериалы смотрю, читаю, с близкими родственниками стараюсь время проводить».

Хасан верит, что карантин научил людей ценить спорт: «Карантин научил людей ценить спорт и зрелища, потому что сегодня их нет. И нам даже многие писали когда вернетесь, потому что так соскучились по боям. Нечего посмотреть, не за кого поболеть. Люди жаждут спортивных зрелищ. Даже сами спортсмены больше чем зрители ждут своих выступлений. Раньше больше переживал за то, что на меня смотрят земляки, родственники. У нас принято когда какой-то спортсмен выступает все семья и очень много людей собирается. Сегодня, выходя на ринг, вообще никого не слышу и не вижу, только свой угол». Хусейн же в детстве больше всего переживал и не хотел перед отцом проигрывать: «Потом со временем это прошло, отец на это особо не влиял, наоборот я был более спокоен когда он рядом».

Братья Байсангуровы уверены, что главная цель, к которой готовил отец, еще не достигнута. В этом им может помочь «ЮКА Промоушен» в лице промоутера Зяки Юнисова, который пообещал дать шанс сыновьям Увайса драться за титул чемпиона мира. «Он дружил с папой, еще в молодости они были знакомы. Зяки уже организовал в феврале 2020 г. отличный турнир в Питере, где Хусейн победил. Я должен был драться 24 апреля в Москве. Но как мы видим из ситуации в мире все сорвалось. Конечно мы обязательно планируем вернуться к нашей работе и дай Бог достигнем чемпионских титулов вместе», - подчеркнул Хасан Байсангуров.

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