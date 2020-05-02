Максим Власов: Не считаю Тайсона великим боксером, он продукт раскрутки

Россиянин Максим Власов, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о своем отношении к легендарному боксеру Майку Тайсону.
«Майка Тайсона все считают великим, но я так не считаю. Он продукт раскрутки. Продукт работы в первую очередь Дона Кинга. Он умел раскручивать боксеров. Ему доставлялись удобные для него боксеры. Они были известны, они были сильными, но только именно в тот момент, когда они были ему удобны для боя», – сказал Власов в эфире Instagram-аккаунта промоутерской компании RCC Boxing Promotions.
За всю карьеру Тайсон провел 56 боев, одержал 50 побед (44 – нокаутом) и потерпел шесть поражений. Он включен во Всемирный зал боксерской славы, в зал Славы WWE и в Книгу Рекордов Гиннеса.
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