Тайсон показал, как готовится к благотворительному поединку (видео)

Легендарный боксер Майк Тайсон приступил к подготовке к благотворительным боям.
«Каждый день кручу велосипед и бегаю на дорожке. Работаю с легкими весами, где-то по 250 повторений, после чего 25-30 минут работаю на лапах», – сказал американец.
Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира. В его активе 58 боев, 50 побед (44 – нокаутом), шесть поражений и два несостоявшихся поединка.
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