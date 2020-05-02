Тайсон показал, как готовится к благотворительному поединку (видео) 53-летний американец завершил карьеру в 2005 году.

Легендарный боксер Майк Тайсон приступил к подготовке к благотворительным боям.

«Каждый день кручу велосипед и бегаю на дорожке. Работаю с легкими весами, где-то по 250 повторений, после чего 25-30 минут работаю на лапах», – сказал американец.

Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира. В его активе 58 боев, 50 побед (44 – нокаутом), шесть поражений и два несостоявшихся поединка.