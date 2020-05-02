Тайсон показал, как готовится к благотворительному поединку (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 мая 2020 15:18БоксГичунцев Артур

Тайсон показал, как готовится к благотворительному поединку (видео)

53-летний американец завершил карьеру в 2005 году.

Легендарный боксер Майк Тайсон приступил к подготовке к благотворительным боям.

«Каждый день кручу велосипед и бегаю на дорожке. Работаю с легкими весами, где-то по 250 повторений, после чего 25-30 минут работаю на лапах», – сказал американец.

Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира. В его активе 58 боев, 50 побед (44 – нокаутом), шесть поражений и два несостоявшихся поединка.

Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Алена Леонова: Отмена чемпионата мира – удар по фигуристам Алена Леонова: Я думаю, что Трусова просто устала морально, ей надо выдохнуть Алена Леонова: Можем ожидать весь российский пьедестал в женском одиночном катании и на ЧМ
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
«Сталинградцы могут все». Как «Спартак» сыграл в футбол в 1943 году Ровно 77 лет назад состоялся легендарный футбольный матч - спустя три месяца после разгрома 6-й армии Паулюса на трибунах стадиона в Сталинграде собралось 10 тысяч болельщиков. 02.05.2020 12:17 Футбол Волохов Юрий
Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Дезинфекция боксеров и ринг-гёрлз в масках. Коронавирусный сюр в Никарагуа В Манагуа прошел вечер бокса. Эти восемь боев запомнятся надолго. 26.04.2020 16:00 Бокс Сергеев Иван
Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
15:18 Бокс Тайсон показал, как готовится к благотворительному поединку (видео)
14:57 Хоккей Скабелка возглавил «Локомотив»
14:46 Хоккей Директор «Автомобилиста»: У Дацюка есть время, чтобы все тщательно взвесить
14:30 Футбол Агент Чалова: Главное – чтобы проект был привлекательным, а в какой топ-лиге – не важно
14:15 Футбол Денис Давыдов: Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся
13:58 Футбол Виллиан: Могу ли остаться в Лондоне? Не знаю, но моей семье нравится этот город
13:42 ММА Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 172
13:17 Хоккей Защитник «Северстали» Макеев перешел в ЦСКА
12:59 Хоккей Экс-игрок «Адмирала» Островский перешел в «Сочи»
12:42 Футбол Мартинес отказался продлевать контракт с «Интером», он хочет перейти в «Барселону»
12:25 Хоккей Тарасенко поработал над бросками, его сын выступил в роли голкипера (видео)
12:07 ММА Чемпион UFC Миочич: Не буду драться во время пандемии
11:46 Футбол РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов
11:37 Футбол Софийский ЦСКА будет помогать Давыдову до его возвращения в Россию
11:17 Футбол Трехкратный чемпион России: Надо не у футболистов деньги отбирать, а раскулачить пару полковников
11:14 Футбол Геркус – о возобновлении РПЛ: Уверен, что это абсолютно возможно
10:57 Футбол Бывший ассистент Моуринью: «Интер» может заполучить Месси благодаря Дзанетти
10:43 Футбол Артем Дзюба: Чем себя занять на самоизоляции? Собирать конструктор (видео)
10:29 Хоккей Гретцки поставил Овечкина в «звено мечты»
10:20 Футбол Вадим Евсеев: Рад, что оставил след в истории «Спартака»
Is this a coup d'etat in Kazakhstan? Dariga Nazarbayeva is dismissed
Неделя Ставрополья: город без Джатдоева, оптимизация прокуроров и конец изоляции
Новые данные по коронавирусу: в России – 9623 заражений за сутки, в Приморье – 25
COVID-19 подтвердился еще у 46 волгоградцев
В Белгородской области ещё у 36 человек подтвердили COVID-19
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика