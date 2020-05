Тайсон показал, как готовится к благотворительному поединку (видео)

Легендарный боксер Майк Тайсон приступил к подготовке к благотворительным боям.

«Каждый день кручу велосипед и бегаю на дорожке. Работаю с легкими весами, где-то по 250 повторений, после чего 25-30 минут работаю на лапах», – сказал американец.

