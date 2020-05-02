Хабиб Нурмагомедов оценил подготовку 53-летнего Тайсона: Это совсем другой уровень Знаменитый американский боксер опубликовал видео своей тренировки в инстаграме.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал комплимент Майку Тайсону в инстаграме, оценив физическую и боксерскую подготовку бывшего чемпиона WBC, WBA и IBF.

«Не могу поверить. Это совсем другой уровень», – написал Нурмагомедов в комментариях к видео тренировки, которое Тайсон опубликовал в инстаграме.

Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира. В его активе 58 боев, 50 побед (44 – нокаутом), шесть поражений и два несостоявшихся поединка. В данный момент Майк готовится к благотворительным боям.