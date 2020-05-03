Диллиан Уайт: Хочу реванша против Джошуа не первый год, но он прячется от меня

Британский тяжеловес Диллиан Уайт заявил о том, что уже давно добивается реванша Энтони Джошуа, но ему регулярно отказывают.
«Все его оправдания – полная чушь, – цитирует Уайта Boxing Scene. – Хочу этого боя уже не первый год, и команда Джошуа прекрасно знает об этом. Ему дали незамедлительный реванш с Руисом, но он не дал мне возможности провести реванш.
Именно поэтому мне и нужен полноценный титул по версии WBC. Тогда он не сможет прятаться от меня, дурача людей глупыми оправданиями».
Временный титул чемпиона WBC Уайт будет защищать в поединке против россиянина Александра Поветкина. Изначально бой должен был состояться 2 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Джошуа в данный момент владеет чемпионскими поясами IBF, WBA, WBO и IBO.
12 декабря 2015 года Джошуа нокаутировал Уайта в седьмом раунде. То поражение остается единственным в профессиональной карьере Диллиана. Во всех 27 других поединках он добился побед.
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