Василий Ломаченко: Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Мы – единый народ Украинец дважды становился олимпийский чемпионом и успешно выступает в профессиональном боксе.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA Super и WBO Василий Ломаченко высказался по поводу отношений российского и украинского народов.

«У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть, – рассказал Ломаченко в интервью для документального фильма YouTube канала «Корсунская пустынь». – У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю отношения. Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове.

По сути мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру».

Ломаченко выиграл золотые медали на Олимпийских играх в Пекин и Лондоне в 2008 и 2012 годах. На профессиональном ринге Василий в 15 боях одержал 14 побед (10 нокаутом) при одном поражении.