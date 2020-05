Холифилд собирается вернуться на ринг

Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд объявил о намерении вернуться на ринг и провести несколько благотворительных поединков.

Вот, что написал Холифилд в твиттере:

«Вы готовы? Пришел момент, которого вы все ждали... Чемпион возвращается! Я хотел бы объявить, что возвращаюсь на ринг. Я буду биться в выставочных матчах за великое дело».

Ранее о возвращении в бокс объявил давний соперник Холифилда другой бывший абсолютный чемпион 53-летний Майк Тайсон.

Последний бой в своей профессиональной карьере Холифилд провел 7 мая 2011 года в 48 лет. Американец в десятом раунде победил датчанина Брайана Нильсена техническим нокаутом.

Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! 🥊 I'd ~* to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty