Холифилд собирается вернуться на ринг - Советский спорт
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07 мая 2020 09:49БоксШарафудинов Виктор

Холифилд собирается вернуться на ринг

Бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе 57 лет.

Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд объявил о намерении вернуться на ринг и провести несколько благотворительных поединков.

Вот, что написал Холифилд в твиттере:

«Вы готовы? Пришел момент, которого вы все ждали... Чемпион возвращается! Я хотел бы объявить, что возвращаюсь на ринг. Я буду биться в выставочных матчах за великое дело».

Ранее о возвращении в бокс объявил давний соперник Холифилда другой бывший абсолютный чемпион 53-летний Майк Тайсон.

Последний бой в своей профессиональной карьере Холифилд провел 7 мая 2011 года в 48 лет. Американец в десятом раунде победил датчанина Брайана Нильсена техническим нокаутом.

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