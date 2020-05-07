Холифилд собирается вернуться на ринг Бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе 57 лет.

Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд объявил о намерении вернуться на ринг и провести несколько благотворительных поединков.

Вот, что написал Холифилд в твиттере:

«Вы готовы? Пришел момент, которого вы все ждали... Чемпион возвращается! Я хотел бы объявить, что возвращаюсь на ринг. Я буду биться в выставочных матчах за великое дело».

Ранее о возвращении в бокс объявил давний соперник Холифилда другой бывший абсолютный чемпион 53-летний Майк Тайсон.

Последний бой в своей профессиональной карьере Холифилд провел 7 мая 2011 года в 48 лет. Американец в десятом раунде победил датчанина Брайана Нильсена техническим нокаутом.