Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачном бою Президент промоушена кулачных боев (BKFC) Дэвид Фельдман рассказал, что обратился к американскому боксеру Майку Тайсону с целью привести его в организацию.

- Несмотря на то, что мы сделали гарантированное предложение в размере 20 миллионов долларов для Майка за поединок в BKFC, мы открыты для множества различных вариантов того, как мы можем поработать вместе. Интерес, который вызвало видео с тренировкой Майка, а также его желание поучаствовать в благотворительных поединках побудили нас сделать ему такое предложение, - цитирует главу BKFC Heavy.com.

Отмечается, что Фельдман сделал Тайсону предложение с возможностью выбора оппонента из списка тех, кто в настоящее время числится в организации.

Ранее бывший чемпион мира по боксу заявил о своем намерении вернуться на ринг, чтобы провести три или четыре выставочных боя для нескольких благотворительных организаций. Позже 53-летний американец, завершивший карьеру в 2005 году, выложил в «инстаграм» видео своей тренировки.

Добавим, что Тайсон был чемпионом мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990). Кроме этого Тайсон был включен в Международный зал славы бокса (2011) и во Всемирный зал боксерской славы (2010). Последний поединок Тайсон провел 11 июня 2005 года, тогда проиграл ирландцу Кевину Макбрайду.