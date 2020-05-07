Макгрегор согласился провести бой по правилам бокса с Оскаром Де Ла Хойей

«Я принимаю твой вызов, Оскар де ла Хойя», - написал Макгрегор в своем аккаунте «твиттер».
I accept your challenge, Oscar de la Hoya.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020
Во вторник Де Ла Хойя в интервью CBC Sports предположил, что смог бы нокаутировать Макгрегора:
- Два раунда, - сказал Де Ла Хойя, отвечая на вопрос о возможном поединке с ирландцем. - Давай, брат. Мне нравятся выступления Макгрегора в октагоне. Уважаю его, смотрю все бои. Но боксерский ринг - совсем другое дело, это совсем другая история.
Добавим, что 47-летний Де Ла Хойя провел на ринге 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 - нокаутом) и потерпев шесть поражений.
Отметим, что американец, становившийся чемпионом мира в шести весовых категориях, завоевал золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне в категории до 60 килограммов, а в 2014 году был введен в Международный зал славы бокса.
Свой последний бой Де Ла Хойя в 2008 году, проиграв техническим нокаутом в восьмом раунде филиппинцу Мэнни Пакьяо.