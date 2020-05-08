Майк Тайсон: Ломаченко – настоящий зверь

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон отметил несколько боксеров, чье выступление заслуживает самых высоких оценок.
«Это Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Энди Руис, а также Василий Ломаченко. Он настоящий зверь и мастер, который словно танцует в ринге.
Мне также нравится Джервонта Дэвис. Вообще, сейчас много достойных боксеров», – сказал американец YouTube-каналу Hotboxin'.
Добавим, что Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Franchise.
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