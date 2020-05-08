Свищев – о выдаче гражданства Усику и Ломаченко: Спортсменов с таким именем примут в любой стране

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поддержал идею с оформлением гражданства для украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.
«Спортсменов с таким именем примут в любой стране мира. Но у Усика и Ломаченко есть родина, которую они любят и за которую они переживают. Поэтому они и переживают за нормализацию отношений. Они сами решат, где им комфортнее жить. Но надеюсь, проблем у них не возникнет», – цитирует Свищева RT.
Напомним, Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Franchise. В его активе 15 боев, 14 побед и одно поражение.
Что касается Усика, то ранее он был абсолютным чемпионом мира, после чего отказался от титулов и перешел в тяжелый вес. Также он побеждал в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) и выигрывал золото на Олимпиаде в 2012 году. В активе Усика 17 боев и 17 побед.
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