Свищев – о выдаче гражданства Усику и Ломаченко: Спортсменов с таким именем примут в любой стране - Советский спорт
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08 мая 2020 22:41БоксГичунцев Артур

Свищев – о выдаче гражданства Усику и Ломаченко: Спортсменов с таким именем примут в любой стране

Ранее стало известно, что оба боксера попали в базу данных сайта «Миротворец».

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поддержал идею с оформлением гражданства для украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

«Спортсменов с таким именем примут в любой стране мира. Но у Усика и Ломаченко есть родина, которую они любят и за которую они переживают. Поэтому они и переживают за нормализацию отношений. Они сами решат, где им комфортнее жить. Но надеюсь, проблем у них не возникнет», – цитирует Свищева RT.

Напомним, Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Franchise. В его активе 15 боев, 14 побед и одно поражение.

Что касается Усика, то ранее он был абсолютным чемпионом мира, после чего отказался от титулов и перешел в тяжелый вес. Также он побеждал в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) и выигрывал золото на Олимпиаде в 2012 году. В активе Усика 17 боев и 17 побед.

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