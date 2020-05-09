Валуев – о ситуации Усика и Ломаченко: К произошедшему они всерьез не отнесутся - Советский спорт
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09 мая 2020 09:54БоксГичунцев Артур

Валуев – о ситуации Усика и Ломаченко: К произошедшему они всерьез не отнесутся

Ранее оба спортсмена оказались в базе данных сайта «Миротворец».

Бывший чемпион мира, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал идею с выдачей российского гражданства украинским боксерам – Александру Усику и Василию Ломаченко.

«Принцип попадания туда непонятен, никто не разъясняет, чем это грозит. Не знаю, какое значение это имеет для граждан Украины и самих Усика и Ломаченко, но для остальных это просто сайт, не более того. Никакого значения это не имеет.

Думаю, что и сами боксеры всерьез к произошедшему не отнесутся, если только это не помешает их пребыванию на родине», – цитирует Валуева RT.

Напомним, Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Franchise. В его активе 15 боев, 14 побед и одно поражение.

Что касается Усика, то ранее он был абсолютным чемпионом мира, после чего отказался от титулов и перешел в тяжелый вес. Также он побеждал в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) и выигрывал золото на Олимпиаде в 2012 году. В активе Усика 17 боев и 17 побед.

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