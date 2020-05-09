Украинский боксер, попавший в базу «Миротворца», поздравил ветеранов с Днем Победы - Советский спорт
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09 мая 2020 15:28БоксСергеев Иван

Украинский боксер, попавший в базу «Миротворца», поздравил ветеранов с Днем Победы

Василий Ломаченко опубликовал видео со стихами Артура Кенчешаова «Простите нас, ветераны».

«С праздником! С великим Днём Победы! Ура!» — подписал видео 32-летний двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в легком весе.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, ранее Ломаченко вместе с другим титулованным украинским боксером Александром Усиком попали в базу данных «Миротворец», куда собирается информация о «врагах Украины».

Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев после этого предложил Ломаченко и Усику оформить паспорта граждан РФ. На Украине против спортсменов развернулась мощная политическая кампания. Борец Богдан Грицай вызвал Усика на поединок.

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