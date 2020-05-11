Украинский боксер Усик принял вызов борца Грицая

«Если вы увидели в моих роликах некий вызов – я, как джентльмен, который исповедует правила, – милости прошу в ринг, - заявил Усик в своем инстаграме. - Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. Так что, если кто хочет в ринг – милости просим... Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Значит, я выбираю оружие: ринг, бокс».

Напомним, ранее украинский борец-вольник Грицай вызвал Усика на бой в формате смешанных единоборств. Поводом стали политические высказывания двух боксеров - Усика и Василия Ломаченко, которые попали в базу данных «Миротворец», куда заносят «врагов Украины».

Сам Усик в настоящий момент готовится к бою против британца Дерека Чисоры. Пока украинский тежяловес не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения в 17 боях. Также на его счету золото Олимпиады-2012.