«Я вернулся». Тайсон опубликовал видео с тренировки По информации СМИ, американцу предложили 20 млн долларов за участие в кулачных боях

Легендарный боксер Майк Тайсон опубликовал видео с тренировки. Ранее он заявил, что намерен провести несколько благотворительных поединков.

«Все возможно, когда работаешь с умом», – сказал 53-летний Тайсон.

«Я вернулся», – добавил боксер в концовке ролика.

Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира. В его активе 58 боев, 50 побед (44 – нокаутом), шесть поражений и два несостоявшихся поединка. Он завершил карьеру в 2006 году.