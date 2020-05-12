«Я вернулся». Тайсон опубликовал видео с тренировки

Легендарный боксер Майк Тайсон опубликовал видео с тренировки. Ранее он заявил, что намерен провести несколько благотворительных поединков.
«Все возможно, когда работаешь с умом», – сказал 53-летний Тайсон.
«Я вернулся», – добавил боксер в концовке ролика.
Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира. В его активе 58 боев, 50 побед (44 – нокаутом), шесть поражений и два несостоявшихся поединка. Он завершил карьеру в 2006 году.
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