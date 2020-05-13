Майк Тайсон: Выступить в UFC? Все возможно. Боги войны разжигают мое эго и зовут в бой Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе возобновил тренировки в 53 года.

Майк Тайсон в интервью для YouTube канала Shakenews прокомментировал слухи о возможном участии в благотворительном поединке под эгидой UFC, организации, проводящей бои по смешанным единоборствам по всему миру.

«Никогда не знаешь, – ответил Тайсон на вопрос о перспективе боев в ММА. – Еще нет никакой конкретики. Все возможно. Сейчас я чувствую себя прекрасно.

Все, что я делаю сейчас – привожу себя в форму. Чувствую себя неудержимым, так же как и когда был молод.

Боги войны разжигают мое эго, призывают опять идти в бой. Только представьте, что я могу вновь выйти и подраться. Этим я могу помочь многим».

Ранее 53-летний Тайсон объявил о намерении провести несколько благотворительных поединков. С подобной инициативой выступил и его давний соперник 57-летний Эвандер Холифилд.