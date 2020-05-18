Майк Тайсон: В тюрьме я только один раз я вынужден был ударить кого-то Американский боксер Майк Тайсон рассказал, что находясь в тюрьме, в значительной степени избежал неприятностей, хотя один раз был вынужден принять участие в драке.

- Я относился к любому так, как хотел, чтобы он относился ко мне. И так оно и было. Они не боялись меня. Все сводилось к уважению. Только один раз я вынужден был ударить кого-то. Кто-то что-то сказал, и я просто пошел туда и ударил его. Мы были заперты в течение долгого времени, а он сказал просто что-то раздражающее, и я подошел и ударил его. Мы были заперты и не могли пойти в спортзал. Мы были заперты, а я был расстроен и несчастен, - рассказал Тайсон в интервью Talksport.

Напомним, что в 1992 году Тайсон был приговорен к шести годам тюремного заключения за изнасилование, но досрочно вышел на свободу спустя три года.

Ранее бывший чемпион мира по боксу заявил о своем намерении вернуться на ринг, чтобы провести три или четыре выставочных боя для нескольких благотворительных организаций.

Позже президент UFC Дана Уайт признался, что «умолял» Майка Тайсона не возвращаться на боксерский ринг.