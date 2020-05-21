Майк Тайсон: Фьюри стал величайшим боксером, потому что он псих Бывший абсолютный чемпион по боксу сделал комплимент британскому тяжеловесу.

Майк Тайсон нашел необычное объяснение достижениям Тайсона Фьюри, действующего чемпиона мира по версии WBC.

«Если бы Фьюри не прошел через все, что на него обрушилось, то он не стал бы тем, кем является сегодня, – сказал Тайсон в интервью The RIng. – Проблемы с психическим здоровьем? Он стал величайшим боксером, потому что он псих. Люди хотят, чтобы он был нормальным, но тогда он будет жить на пособие для безработных. Он не знает, что такое норма. Ему нельзя становиться нормальным, он не предназначен для этого».

В феврале 31-летний Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом и завоевал чемпионский титул по версии WBC и The Ring. Всего в активе британца 30 побед в 31 профессиональном поединке при одной ничьей.