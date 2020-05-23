Холифилд провел тренировку с Владимиром Кличко (видео) - Советский спорт
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23 мая 2020 11:59БоксГичунцев Артур

Холифилд провел тренировку с Владимиром Кличко (видео)

Американец готовится вернуться на ринг.

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд опубликовал видео с тренировки.

Судя по ролику, он работал вместе с известным украинским боксером Владимиром Кличко.

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Публикация от Evander Holyfield (@evanderholyfield)

«Команда Холифилда готовится к битве», – подписал видео американец.

Ранее сообщалось, что 57-летний Холифилд проведет благотворительный бой с легендой мирового бокса Майком Тайсоном.

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