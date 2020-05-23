Холифилд провел тренировку с Владимиром Кличко (видео)

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд опубликовал видео с тренировки.
Судя по ролику, он работал вместе с известным украинским боксером Владимиром Кличко.
«Команда Холифилда готовится к битве», – подписал видео американец.
Ранее сообщалось, что 57-летний Холифилд проведет благотворительный бой с легендой мирового бокса Майком Тайсоном.
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