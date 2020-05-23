Холифилд провел тренировку с Владимиром Кличко (видео) Американец готовится вернуться на ринг.

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд опубликовал видео с тренировки.

Судя по ролику, он работал вместе с известным украинским боксером Владимиром Кличко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evander Holyfield (@evanderholyfield) 21 Май 2020 в 4:50 PDT

«Команда Холифилда готовится к битве», – подписал видео американец.

Ранее сообщалось, что 57-летний Холифилд проведет благотворительный бой с легендой мирового бокса Майком Тайсоном.