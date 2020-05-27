Уайлдер считает достижения Тайсона несерьезными Экс-чемпион в супертяжелом весе раскритиковал знаменитого американского боксера.

Британец Деонтей Уайлдер заявил о том, что его не впечатляют достижения бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.

«Парни, половина из вас, черт возьми, просто не знает истории бокса, – заявил Уайлдер в эфире инстаграма. – Посмотрите правде в глаза. Я хочу спросить у вас, со сколькими боксерами из Зала славы бился Тайсон? Шестеро? Трое? Назовите их имена. Только не вздумайте что-то говорить про Спинкса, который пришел из первого тяжелого веса, и про Ларри Холмса, который тогда прошел свой пик. Двое? Отлично. Он бился лишь с двумя. Это Холифилд и Льюис. И они оба побили его! А Холифилд – дважды! О чем тут вообще говорить? А все остальные были чертовски напуганы, и их нет в Зале славы. Только двое! Изучайте факты, когда собираетесь говорить со мной».

Напомним, что Уайлдер 22 февраля лишился титула чемпиона мира по версии WBC, уступив в Лас-Вегасе другому британскому боксеру Тайсону Фьюри.

Тайсон за свою карьеру выиграл все чемпионские пояса, одержав 50 побед в профессиональном боксе при 6 поражениях. 53-летний американец возобновил тренировки, решив провести несколько благотворительных боев. В первом поединке после 15-летней паузы «Железный Майк» должен сразиться с другим бывшим американским боксером Шэнноном Бриггсом.