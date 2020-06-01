Мэйвезер оплатит похороны Флойда 46-летний афроамериканец умер в результате травм, нанесенных полицейскими, что взбудоражило всю Америку.

Hollywood Unlocked сообщает, что бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйвзер-младший связался с семьей Джорджа Флойда и пообещал возместить все расходы, связанные с похоронами.

Флойд скончался в Миннеаполисе 25 мая в результате травм, нанесенных полицейскими. Видео задержания, опубликованное в соцсетях, вызвало бурную волную общественного возмущения, что привело к многочисленным акциям протеста и беспорядкам во многих городах США.