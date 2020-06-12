Джошуа повредил колено и не сможет тренироваться около месяца

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил о том, что чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO повредил внутреннюю часть колена. Британскому боксеру придется три или четыре недели носить специальный фиксатор, после чего он сможет возобновить тренировки.

При этом Хирн уверяет, что травма не сорвет планы Джошуа на проведение боев с болгарином Кубратом Пулевым и соотечественником Тайсоном Фьюри.