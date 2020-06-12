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12 июня 19:02
автор: Шарафудинов Виктор

Джошуа повредил колено и не сможет тренироваться около месяца

Травма не должна повлиять на планы британского чемпиона мира по боксу.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил о том, что чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO повредил внутреннюю часть колена. Британскому боксеру придется три или четыре недели носить специальный фиксатор, после чего он сможет возобновить тренировки.

При этом Хирн уверяет, что травма не сорвет планы Джошуа на проведение боев с болгарином Кубратом Пулевым и соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Когда ты ходишь на костылях, это всегда плохо, – рассказал Хирн в интервью Sky Sports. – Однако эта травма не повлияет на планы Джошуа на 2020 год. Энтони повредил внутреннюю часть колена. Он прошел обследование, и выяснилось, что необходимости в операции нет. В ближайшие несколько недель Джошуа не будет бегать и делать тяжелую работу».

Бой Джошуа – Пулев должен был состояться 20 июня в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм», однако из-за пандемии коронавируса поединок пришлось перенести на неопределенный срок.

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