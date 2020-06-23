Заседание по иску вдовы боксера Дадашева перенесли из-за пандемии

Заседание суда по иску вдовы российского боксера Максима Дадашева Елизаветы Апушкиной к Атлетической комиссии штата Мэриленд было перенесено из-за пандемии коронавируса в США.

Об этом рассказал сама Апушкина в интервью ТАСС:

«Была точная дата заседания, 25 мая, но его перенесли. Но из-за этой ситуации перенеслось еще, суды в полной мере не работают. Теперь адвокат должен сообщить новую дату».

Основным требованием вдовы боксера является денежная компенсация. Ее размер должен определить суд.

Бой Дадашева против Матиаса за статус претендента на титул чемпиона IBF в первой полусредней весовой категории состоялся 19 июля прошлого года в городе Оксон Хилл, штат Мэриленд (США).