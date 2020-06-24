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Участники Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу
24 июня 13:08

Участники Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу

Жеребьевка Гран-при супертяжеловесов «Короли Нокаутов Трофи» определила четвертьфиналистов

Жеребьевка первого в России турнира по профессиональному боксу Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» прошла в Москве. За два дня перед мероприятием все участники по месту проживания в отеле прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу, которые показали отрицательный результат.

Одним из главных событий турнира без зрителей станет 8-раундовый бой в супер-тяжёлом весе между непобежденным россиянином Арсланом Яллыевым и экс-чемпионом Европы, неуступчивым белорусом Юрием Быховцевым. Все противостояния Гран-при «восьмерки» будут проходить в формате 4-раундовых поединков. Победителя выявят в течение одного боксерского вечера. Состав четвертьфинальных пар выглядит так:

Виталий Кудухов (Москва) 103 кг/ 185 см - Герман Скобенко (г. Макеевка, Украина) 112 кг/ 184 см

Сагов Курейш (Иркутск) 99 кг/ 191 см - Александр Клычков (Подольск) 100 кг/ 195 см

Денис Губарев (Москва) 118 кг/ 196 см - Владимир Маркелов (Самара) 105 кг/ 187 см

Дмитрий Левашев (Новосибирск) 110 кг/ 205 см - Богдан Гревцов (Донецк, ДНР) 120 кг/ 185 см

По регламенту Федерации бокса России за несколько часов до турнира в Vegas City Hall весь персонал, судьи, боксеры и тренеры должны будут сдать экспресс-тест. Согласованный с Роспотребнадзором регламент турнира предусматривает обеспечение всех лиц, участвующих в процессе, средствами индивидуальной защиты, обеспечение в раздевалках соответствующих нормам перегородок, организацию в зоне ринга масочного режима и т.д.

Трансляция начнется в 18:00 по московскому времени. Решающие поединки запланированы и на «Матч ТВ» с 20:00. Турнир в полном объеме покажет канал «Матч! Боец».

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Участники Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу
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