Участники Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу

Жеребьевка первого в России турнира по профессиональному боксу Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» прошла в Москве. За два дня перед мероприятием все участники по месту проживания в отеле прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу, которые показали отрицательный результат.

Одним из главных событий турнира без зрителей станет 8-раундовый бой в супер-тяжёлом весе между непобежденным россиянином Арсланом Яллыевым и экс-чемпионом Европы, неуступчивым белорусом Юрием Быховцевым. Все противостояния Гран-при «восьмерки» будут проходить в формате 4-раундовых поединков. Победителя выявят в течение одного боксерского вечера. Состав четвертьфинальных пар выглядит так:

Виталий Кудухов (Москва) 103 кг/ 185 см - Герман Скобенко (г. Макеевка, Украина) 112 кг/ 184 см

Сагов Курейш (Иркутск) 99 кг/ 191 см - Александр Клычков (Подольск) 100 кг/ 195 см

Денис Губарев (Москва) 118 кг/ 196 см - Владимир Маркелов (Самара) 105 кг/ 187 см