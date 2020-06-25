Поветкин и Уайт проведут бой 22 августа

Российский боксер Александр Поветкин вернется на ринг этим летом. Такой информацией располагает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Согласно источнику, уроженец Курска сразится с британцем Диллианом Уайтом 22 августа. Отмечается, что их бой пройдет Брентвуде (Англия), хотя, ранее организаторы хотели провести его в Манчестере.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта – 27 побед (18 – нокаутом) при одном поражении.