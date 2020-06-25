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25 июня 14:56
автор: Артур Гичунцев

Поветкин и Уайт проведут бой 22 августа

Их поединок должен был пройти 2 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Российский боксер Александр Поветкин вернется на ринг этим летом. Такой информацией располагает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Согласно источнику, уроженец Курска сразится с британцем Диллианом Уайтом 22 августа. Отмечается, что их бой пройдет Брентвуде (Англия), хотя, ранее организаторы хотели провести его в Манчестере.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта – 27 побед (18 – нокаутом) при одном поражении.

источник: «Советский спорт»
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Поветкин и Уайт проведут бой 22 августа
Их поединок должен был пройти 2 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса.
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