Тайсон Фьюри: Джошуа отказался от 80 миллионов долларов за бой с Уайлдером

- Ему предложили 80 миллионов за контракт на два боя, и он отказался от них. Я общался с несколькими людьми, которым определенно доверяю и которые видели это соглашение. Не думаю, что они рассчитывали получить больше. Полагаю, что они просто боялись за подбородок Джошуа, - цитирует Фьюри Daily Mail.

Напомним, что в начале июня Фьюри и Джошуа согласовали условия контракта на два боя. При этом промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что сумма гонораров Тайсона и Энтони Джошуа за первый поединок составит 60-70 миллионов долларов за первый бой – и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году.

Добавим, что 31-летний Фьюри – действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. 30-летний Джошуа владеет чемпионскими поясами IBF, WBA, WBO и IBO. Их первый бой в следующем году станет объединительным.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение, а на счету 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.