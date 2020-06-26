Поветкин и Уайт проведут бой 22 августа в Великобритании

- Отложенный из-за пандемии коронавируса поединок российского боксера Александра Поветкина против временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта состоится 22 августа в Великобритании, - цитирует ТАСС пресс-службу промоутерской компании «Мир бокса».

Напомним, что поединок изначально был запланирован на 2 мая, но из-за пандемии коронавируса сначала был перенесен на июль, а затем на август.

Добавим, что в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья, а на счету 31-летнего Уайта – 27 побед (18 – нокаутом) при одном поражении.