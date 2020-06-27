ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июня 14:10
автор: Артур Гичунцев

«Дерьмо случается». Гвоздик прокомментировал поражение от Бетербиева

Их поединок состоялся в октябре 2019 года.

Украинец Александр Гвоздик впервые за долгое время высказался о поражении от россиянина Артура Бетербиева.

Напомним, уроженец Дагестана одержал победу техническим нокаутом и стал чемпионом мира по версиям WBC и IBF.

«Артур был подготовлен лучше. Дерьмо случается, понимаете.

Мой визит в больницу? Да, я отправился туда сразу после боя. В последнее время случилось несколько смертей. Так что, мы сделали это в целях предосторожности. К тому же вы знаете Тедди Атласа. Он всегда хочет быть уверенным, что все в порядке, поэтому и заставил меня поехать в клинику», – цитирует украинца Boxing Scene.

Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр, победителем Универсиады и чемпионом Кубка Европы.

Добавим, что за всю карьеру он провел 18 боев, одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Оренбург» заявил о положительных тестах у членов команды«Локомотив» самоизолировался из-за опасений потерять место в Лиге ЧемпионовГуберниев после поручения Путина посоветовал спортсменам затянуть поясаБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко
«Дерьмо случается». Гвоздик прокомментировал поражение от Бетербиева
Их поединок состоялся в октябре 2019 года.
27.06.2020 14:10
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Андрей Рябинский: Соперник у Поветкина непростой, но мы верим в Сашу
Встреча состоится 22 августа и пройдет в Англии.
27.06.2020 10:19
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Андрей Рябинский: Бокс возвращается к фанатам крутым боем Поветкин - Уайт
Промоутер Андрей Рябинский поделился ожиданиями от поединка между российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта.
26.06.2020 17:48
Бокс
Поветкин и Уайт проведут бой 22 августа в Великобритании
Стали известна дата проведения боя между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
26.06.2020 17:38
Бокс
Тайсон Фьюри: Джошуа отказался от 80 миллионов долларов за бой с Уайлдером
Британский боксер Энтони Джошуа отказался от 80 миллионов долларов за поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.
25.06.2020 16:15
Бокс
автор: Андрей Ефимов
Поветкин и Уайт проведут бой 22 августа
Их поединок должен был пройти 2 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса.
25.06.2020 14:56
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Россиянин Липинец сразится за титул чемпиона мира
Он также является мастером спорта по кикбоксингу.
25.06.2020 11:42
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Хабибу понравилась тренировка 53-летнего Тайсона (видео)
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу планирует провести несколько благотворительных поединков.
24.06.2020 23:55
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Бой Поветкин – Уайт состоится 8 или 15 августа
Россиянин и британец сразятся в Брентвуде в поместье промоутера Эдди Хирна.
24.06.2020 19:35
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Валуева признали ужасным боксером, а Тайсона и Кличко-младшего – переоцененными
Среди величайших оказались Льюис и Холифилд.
24.06.2020 16:22
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика