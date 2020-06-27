«Дерьмо случается». Гвоздик прокомментировал поражение от Бетербиева

Украинец Александр Гвоздик впервые за долгое время высказался о поражении от россиянина Артура Бетербиева.

Напомним, уроженец Дагестана одержал победу техническим нокаутом и стал чемпионом мира по версиям WBC и IBF.

«Артур был подготовлен лучше. Дерьмо случается, понимаете.

Мой визит в больницу? Да, я отправился туда сразу после боя. В последнее время случилось несколько смертей. Так что, мы сделали это в целях предосторожности. К тому же вы знаете Тедди Атласа. Он всегда хочет быть уверенным, что все в порядке, поэтому и заставил меня поехать в клинику», – цитирует украинца Boxing Scene.

Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр, победителем Универсиады и чемпионом Кубка Европы.