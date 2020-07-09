Александр Беспутин: Бокс воспринимаю как спорт, а не как бизнес, как только это изменится, завяжу

- У меня пока есть желание боксировать, бокс я воспринимаю как спорт, а не как бизнес. Как только это изменится, я завяжу. Да, когда узнал о допинг-тестах, земля уходила из-под ног. Но прошло немного времени, и жизнь пошла дальше, - цитирует Беспутина ТАСС.

Напомним, что 1 декабря 2019 года боксер победил единогласным решением судей соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, после чего прошел тестирование на наличие запрещенных препаратов. Сообщалось, в его пробе был обнаружен препарат лигандрол, помогающий увеличивать мышечную массу.

Накануне Беспутин был лишен титула чемпиона мира по версии WBA в полусредней весовой категории. На профессиональном уровне 28-летний боксер провел 14 боев и одержал 14 побед.