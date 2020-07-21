Тайсон и Джонс собираются провести бой в сентябре

Два знаменитых боксера Майк Тайсон и Рой Джонс-младший собираются провести бой друг с другом в сентябре нынешнего года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к переговорам.

Переговоры продолжатся в данный момент. Бой может пройти в США и будет состоять из восьми раундов. По поводу весовой категории стороны пока не договорились.

И 54-летний Тайсон, и 50-летний Джонс были абсолютными чемпионами мира по боксу. Тайсон выступал в тяжелой весовой категории, а Джонс – в полутяжелом весе и в первом тяжелом весе.