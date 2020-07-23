ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июля 09:40
автор: Юрий Нечаев

Источник: Альварес и Головкин договорились о проведении третьего боя

Организаторы планируют провести поединок в присутствии зрителей.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин договорились провести третий бой.

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, поединок запланирован на май 2021 года, так как организаторы надеются провести мероприятие в присутствии большого количества болельщиков.

Напомним, первый бой между боксерами состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью. В повторном поединке, который прошел в сентябре 2018 года, судьи присудили победу мексиканцу.

38-летний Головкин на профессиональном ринге провел 42 боя, одержал 40 побед при одном поражении и одной ничьей.

30-летний Альварес выиграл 53 поединка, потерпел одно поражение, еще два боя завершились вничью.

источник: The Athletic
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Тамбов» опроверг информацию об обращениях в суды из-за долгов по зарплатеСтали известны имена судей матчей 30-го тура РПЛХаритонов проведет боксерский поединок с американцем ДжонсономВнезапно умер: российский хоккеист упал прямо на улицеКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераКокорин отреагировал на информацию о "Спартаке"
Источник: Альварес и Головкин договорились о проведении третьего боя
Организаторы планируют провести поединок в присутствии зрителей.
23.07.2020 09:40
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Тайсон и Джонс собираются провести бой в сентябре
Поединок будет состоять из восьми раундов.
21.07.2020 22:50
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Нурмагомедов проведет чемпионский бой в ОАЭ
Планируется, что его поединок состоится в Абу-Даби.
20.07.2020 12:23
Бокс
автор: Кирилл Трофименко
Бой Бетербиев - Мэн Фаньлун пройдет в сентябре в Екатеринбурге
Все свои предыдущие поединки на профессиональном ринге россиянин провел в Северной Америке.
15.07.2020 08:52
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Тим Цзю проведет поединок против Хорна 26 августа
Бой пройдет в присутствии зрителей.
13.07.2020 15:15
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Байсангуров и Журавский проведут бой 27 июля в Москве
27 июля экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, перспективный российский средневес Хусейн Байсангуров (16-1) вернется в ринг после карантина.
10.07.2020 21:15
Бокс
Александр Беспутин: Бокс воспринимаю как спорт, а не как бизнес, как только это изменится, завяжу
Российский боксер Александр Беспутин не собирается завершать карьеру после положительного результата допинг-теста.
09.07.2020 11:33
Бокс
«Дерьмо случается». Гвоздик прокомментировал поражение от Бетербиева
Их поединок состоялся в октябре 2019 года.
27.06.2020 14:10
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Андрей Рябинский: Соперник у Поветкина непростой, но мы верим в Сашу
Встреча состоится 22 августа и пройдет в Англии.
27.06.2020 10:19
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Андрей Рябинский: Бокс возвращается к фанатам крутым боем Поветкин - Уайт
Промоутер Андрей Рябинский поделился ожиданиями от поединка между российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта.
26.06.2020 17:48
Бокс
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика