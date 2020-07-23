Источник: Альварес и Головкин договорились о проведении третьего боя

Сауль Альварес и Геннадий Головкин договорились провести третий бой.

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, поединок запланирован на май 2021 года, так как организаторы надеются провести мероприятие в присутствии большого количества болельщиков.

Напомним, первый бой между боксерами состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью. В повторном поединке, который прошел в сентябре 2018 года, судьи присудили победу мексиканцу.

38-летний Головкин на профессиональном ринге провел 42 боя, одержал 40 побед при одном поражении и одной ничьей.