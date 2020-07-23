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23 июля 17:27

Алексей Папин: Бой Тайсон – Джонс может стать мотивацией для многих

Российский боксер первого тяжелого веса поделился мнением о поединке между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

- Конечно, интересно на это посмотреть, но надо понимать, что это достаточно взрослые люди, чьи лучшие годы в профессиональном боксе уже прошли. Мы можем посмотреть, как они привели себя в форму и вышли на ринг. Это может стать мотивацией для многих, - приводит слова Папина News.ru.

Ранее стало известно, что Тайсон и Рой Джонс-младший собираются провести бой в сентябре нынешнего года. Поединок может пройти в США и будет состоять из восьми раундов.

Добавим, что Папин 15 августа в Сочи проведет поединок с соотечественником Русланом Файфером.

источник: News.ru
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