Рой Джонс: Я не собираюсь вступать с Тайсоном в размен в первом раунде как дурак

Рой Джонс поделился ожиданиями от предстоящего боя против Майка Тайсона.

«Майк не только выглядит как убийца на своих видео с тренировок, он сам по себе является убийцей, – цитирует Джонса Boxing Scene. – Я видел видео и знаю, что происходит. Но я тоже в хорошей форме. Майк похож на Джорджа Формана, который 10 лет отсутствовал в боксе, а затем решил появиться. Я очень взволнован и с нетерпением жду поединка. Я знаю, что такое восьмираундовые поединки. Конечно, я не собираюсь с ним вступать в размен в первом раунде как дурак. Он все еще сильный лев, но у него психология гепарда. Это значит, что если он не сможет сломать меня быстро, то у него возникнут проблемы».

За свою профессиональную карьеру 51-летний Джонс одержал 66 побед (47 из них нокаутом) и потерпел девять поражений. В активе 54-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.