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29 июля 08:17
автор: Юрий Нечаев

Александр Поветкин: Не считаю бой с Уайтом последним шансом в карьере

Поединок запланирован на 22 августа.

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего поединка против англичанина Диллиана Уайта.

«Не считаю, что бой с Уайтом является последним шансом. Главное - подготовка и мой бокс, результат же станет лишь завершением. Фанаты имеют право ожидать красивого боя, учитывая мою мотивацию. Я готов боксировать, несмотря на возраст», - цитирует россиянина Boxingscene.

Напомним, поединок Поветкин - Уайт пройдет 22 августа в Великобритании.

40-летний россиянин на профессиональном ринге одержал 35 побед (24 нокаутом) и потерпел два поражения. Еще один бой завершился вничью. Последний раз Поветкин выходил на ринг в декабре 2019 года. В поединке против американца Майкла Хантера судьи не смогли отдать победу ни одному из боксеров.

32-летний Уайт имеет в своем активе 27 побед (18 нокаутом) при одном поражении.

источник: Boxing Scene
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