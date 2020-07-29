Уайт - о Поветкине: Жесткий русский мужик из старой школы

Британский боксер Диллиан Уайт признался, что считает россиянина Александра Поветкина очень серьезным соперником.

«Поветкин — еще один парень, который выиграл все. Он победил на Олимпийских играх и завоевал титул чемпиона мира в профессионалах. Я осознаю, что Александр — это серьезная угроза. Он жесткий русский мужик из старой школы, он будет сильным и храбрым. Я считаю, что Поветкин — один из самых техничных бойцов, с которыми я дрался. Он по-прежнему очень мощный и терпеливый. Я не вижу, чтобы он замедлялся или терял навыки», — приводит слова Уайта Fightnews со ссылкой на Yahoo! Sports.

Напомним, поединок Поветкин - Уайт пройдет 22 августа в Великобритании.

40-летний россиянин на профессиональном ринге одержал 35 побед (24 нокаутом) и потерпел два поражения. Еще один бой завершился вничью. Последний раз Поветкин выходил на ринг в декабре 2019 года. В поединке против американца Майкла Хантера судьи не смогли отдать победу ни одному из боксеров.

32-летний Уайт имеет в своем активе 27 побед (18 нокаутом) при одном поражении. Последним соперником британца был поляк Мауриш Вах, которого он победил единогласным решением в декабре 2019 года.