Стал известен полный кард вечера бокса в Санкт-Петербурге

Экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, супер-техничный средневес из Чечни Хусейн «Бриллиант из Грозного» Байсангуров 16 побед, 14 нокаутов, 1 поражение встретится с панчером из Казахстана Александром Журавским 13(11)-6-1. Хусейн в феврале 2020 года одолел нокаутом по печени опытного боксера из Армении Армана Торосяна. Александр в последнем противостоянии в ЮАР уступил решением судей местному боксеру Роарку Кнаппу. Посткарантинный бой станет серьезным маркером для дальнейшей карьеры обоих спортсменов, обладающих убойным ударом и высокой скоростью.

Во втором главном бою один из лучших представителей красноярского бокса, непобеждённый Евгений «Сибирский экспресс» Шведенко 13(6)-0-0 проверит на прочность крепкого боксера из Перми Максима Смирнова 8(4)-7-3. Шведенко обладает отличным любительским багажом – полтораста боев, опыт выступлений за сборную. За свою профессиональную карьеру Евгений успел поработать в тренировочных лагерях с такими боксерами как Андре Уорд, Феликс Штурм, Сергей Ковалев и Александр Гвоздик. Судя по послужному списку Максим Смирнов - андердог этого поединка. Смирнов должен помешать Шведенко продемонстрировать свои способности, порадовать зрителей бойцовским характером.

Большая надежда бокса Ингушетии в первом тяжёлом весе, не имеющий поражений Рашид Кодзоев 7(4)-0-0 вернется на ринг, чтобы встретится с двухкратным соискателем титула чемпиона мира, опытным боксером из Барнаула Дмитрием Hunter Сухотским 23(16)-8(4)-0. Рашид дебютировал в профессионалах в 2016 году, успешно боксировал в крупных боксерских шоу с участием таких звезд, как Денис Лебедев, Мурат Гасиев и др. «Охотник» начал карьеру в 2005 году, в его послужном списке титулы чемпиона России, чемпиона СНГ и славянских стран WBC, чемпиона Европы WBO, международного чемпиона IBF, интерконтинентального чемпиона WBO. В Барнауле основал свою боксерскую школу, которой уделяет много времени.

Программа 10 августа состоит из 8 боев: