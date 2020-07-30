ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Стал известен полный кард вечера бокса в Санкт-Петербурге
30 июля 16:33

Стал известен полный кард вечера бокса в Санкт-Петербурге

Стал известен список всех участником 4-го боксерского шоу «Короли Нокаутов» организации возглавят самые яркие проспекты, которое состоится 10 августа 2020 года в Санкт-Петербурге.

Экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, супер-техничный средневес из Чечни Хусейн «Бриллиант из Грозного» Байсангуров 16 побед, 14 нокаутов, 1 поражение встретится с панчером из Казахстана Александром Журавским 13(11)-6-1. Хусейн в феврале 2020 года одолел нокаутом по печени опытного боксера из Армении Армана Торосяна. Александр в последнем противостоянии в ЮАР уступил решением судей местному боксеру Роарку Кнаппу. Посткарантинный бой станет серьезным маркером для дальнейшей карьеры обоих спортсменов, обладающих убойным ударом и высокой скоростью.

Во втором главном бою один из лучших представителей красноярского бокса, непобеждённый Евгений «Сибирский экспресс» Шведенко 13(6)-0-0 проверит на прочность крепкого боксера из Перми Максима Смирнова 8(4)-7-3. Шведенко обладает отличным любительским багажом – полтораста боев, опыт выступлений за сборную. За свою профессиональную карьеру Евгений успел поработать в тренировочных лагерях с такими боксерами как Андре Уорд, Феликс Штурм, Сергей Ковалев и Александр Гвоздик. Судя по послужному списку Максим Смирнов - андердог этого поединка. Смирнов должен помешать Шведенко продемонстрировать свои способности, порадовать зрителей бойцовским характером.

Большая надежда бокса Ингушетии в первом тяжёлом весе, не имеющий поражений Рашид Кодзоев 7(4)-0-0 вернется на ринг, чтобы встретится с двухкратным соискателем титула чемпиона мира, опытным боксером из Барнаула Дмитрием Hunter Сухотским 23(16)-8(4)-0. Рашид дебютировал в профессионалах в 2016 году, успешно боксировал в крупных боксерских шоу с участием таких звезд, как Денис Лебедев, Мурат Гасиев и др. «Охотник» начал карьеру в 2005 году, в его послужном списке титулы чемпиона России, чемпиона СНГ и славянских стран WBC, чемпиона Европы WBO, международного чемпиона IBF, интерконтинентального чемпиона WBO. В Барнауле основал свою боксерскую школу, которой уделяет много времени.

Программа 10 августа состоит из 8 боев:

  • Главный бой до 69 кг: Хусейн Байсангуров vs Александр Журавский
  • Второй главный бой до 76 кг: Евгений Шведенко vs Максим Смирнов
  • Бой до 90 кг: Рашид Кодзоев vs Дмитрий Сухотский
  • Бой свыше 91 кг: Басир Абакаров vs Герман Скобенко
  • Бой до 72 кг: Исами Меса vs Карен Аветисян
  • Бой до 66 кг: Вячеслав Летовальцев vs Руслан Керимов
  • Бой до 72 кг: Эдгар Москвичев vs Пеле Садоян
  • Бой до 67 кг: Виталий Петряков vs Шедрак Игнас

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Интервью с сыном генеральным директором ХК «Торпедо»В Барселоне открыто цифровое подразделение Porsche AGMercedes AMG GLB 35 доступен в РоссииХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФКак Instagram продвигает обнаженные фотоПутешественница с самым внушительным декольте
Стал известен полный кард вечера бокса в Санкт-Петербурге
Стал известен полный кард вечера бокса в Санкт-Петербурге
Стал известен список всех участником 4-го боксерского шоу «Короли Нокаутов» организации возглавят самые яркие проспекты, которое состоится 10 августа 2020 года в Санкт-Петербурге.
30.07.2020 16:33
Бокс
Уайт - о Поветкине: Жесткий русский мужик из старой школы
Поединок запланирован на 22 августа.
29.07.2020 09:37
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Александр Поветкин: Не считаю бой с Уайтом последним шансом в карьере
Поединок запланирован на 22 августа.
29.07.2020 08:17
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Рой Джонс: Я не собираюсь вступать с Тайсоном в размен в первом раунде как дурак
Выставочный поединок двух бывших абсолютных чемпионов мира по боксу пройдет в Лос-Анджелесе 12 сентября.
26.07.2020 19:33
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Брат Энтони Петтиса одержал победу в главном бою турнира Bellator 242
В соглавном бою Джейсон Джексон единогласным решением судей победил Джордана Мейна.
25.07.2020 08:23
Бокс
автор: Кирилл Трофименко
Вердум покинет UFC
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум уйдет из организации после поединка с Александром Густафссоном на «Бойцовском острове».
25.07.2020 08:06
Бокс
автор: Кирилл Трофименко
Умер известный тренер по боксу Назим Ричардсон
В американской Филадельфии ушел из жизни известный по работе с Бернардом Хопкинсом и Шейном Мосли тренер Назим Ричардсон.
24.07.2020 18:38
Бокс
автор: Кирилл Трофименко
Журавский и Байсангуров договорились о бое 10 августа
25-летний экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, российский средневес Хусейн Байсангуров (16 побед, 14 нокаутов, 1 поражение) и 35-летний казахстанский панчер Александр Журавский (13 побед, 11 нокаутов, 6 поражений) договорились о поединке.
24.07.2020 12:23
Бокс
Майк Тайсон: Я вернулся (видео)
54-летний спортсмен готовится к возвращению на ринг.
24.07.2020 07:57
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Бой Тайсона и Джонса запланирован на 12 сентября
Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим пойдет 12 сентября в Калифорнии.
23.07.2020 20:31
Бокс
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика